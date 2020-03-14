«Наполи» готов продать Милика из-за разногласий по контракту

В летнее трансферное окно «Наполи» может продать нападающего Аркадиуша Милика. Причина такого решения — разногласия во время переговоров о новом контракте, который истекает в 2021 году, сообщает Corriere dello Sport.

Руководство неаполитанцев хотело бы продлить соглашение с польским футболистом, но стороны не могут договориться относительно зарплаты 26-летнего игрока.

В сезоне-2019/20 на счету Милика 12 голов в 22 матчах за «Наполи». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость польского форварда в 40 миллионов евро.