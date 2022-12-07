«Наполи» готов подписать защитника сборной Польши Кивиора в январе за 20 миллионов евро

«Наполи» всерьез заинтересован в подписании защитника «Специи» и сборной Польши Якуб Кивиора, сообщает CalcioMercato.

По данным источника, неаполитанский клуб следил за 22-летним игроком с момента его появления в серии А в 2021 году. А его игра за польскую сборную на ЧМ-2022 лишь усилила интерес «Наполи».

Ранее сообщалось об интересе к Кивиору со стороны «Милана» и «Ювентуса».

«Специя» требует за игрока 20 миллионов евро, включая бонусы. «Наполи» может оформить сделку уже в январе.

В этом сезоне на счету Кивиора 17 матчей за «Специю» во всех турнирах. Также игрок провел все 4 игры Польши на ЧМ-2022.