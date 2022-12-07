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«Наполи» готов подписать защитника сборной Польши Кивиора в январе за 20 миллионов евро

Руслан Минаев
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«Наполи» всерьез заинтересован в подписании защитника «Специи» и сборной Польши Якуб Кивиора, сообщает CalcioMercato.

По данным источника, неаполитанский клуб следил за 22-летним игроком с момента его появления в серии А в 2021 году. А его игра за польскую сборную на ЧМ-2022 лишь усилила интерес «Наполи».

Ранее сообщалось об интересе к Кивиору со стороны «Милана» и «Ювентуса».

«Специя» требует за игрока 20 миллионов евро, включая бонусы. «Наполи» может оформить сделку уже в январе.

В этом сезоне на счету Кивиора 17 матчей за «Специю» во всех турнирах. Также игрок провел все 4 игры Польши на ЧМ-2022.

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 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
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 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
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 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 Рома 15 8 3 4 18-14 27
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 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
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 Торино 15 6 3 6 16-17 21
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13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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Салернитана – Милан
 - : -
4.01 14:30
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4.01 16:30
Специя – Аталанта
 - : -
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Торино – Верона
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4.01 18:30
Рома – Болонья
 - : -
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Лечче – Лацио
 - : -
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