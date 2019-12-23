«Наполи» Гаттузо вырвал победу у «Сассуоло» и выиграл впервые за 9 матчей
«Сассуоло» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Испании проиграл «Наполи» — 1:2. У хозяев забил Хамед Траоре, у гостей отличились Аллан и Элиф Элмас. Новый главный тренер неаполитанцев Дженнаро Гаттузо одержал первую победу в новом клубе.
«Наполи» с 24 очками поднялся на восьмое место в турнирной таблице и прервал безвыигрышную серию из 8 матчей. «Сассуоло» (19) — 12-й.
Чемпионат Италии. Серия А
17-й тур
«Сассуоло» — «Наполи» — 1:2 (1:0)
Голы: Траоре, 29 (1:0). Аллан, 57 (1:1). Эльмас, 90+4 (1:2).
«Сассуоло»: Пеголо, Пелузо, Кирьякопулос, Марлон (Романья, 51), Мерт Мюлдюр, Обианг, Данкан (Джуричич, 64), Локателли, Траоре, Капуто, Бога (Маньянелли, 82).
«Наполи»: Мерет, Манолас, Мариу Руй, Луперто (Хюсай, 46), Ди Лоренцо, Аллан, Зелиньски, Руис (Эльмас, 70), Кальехон, Инсинье, Милик (Мертенс, 77).
Предупреждения: Мариу Руй, 33. Траоре, 37. Локателли, 66. Эльмас, 72.
Судья: Киффи (Италия).
22 декабря. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2019-2020/