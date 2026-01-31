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31 января, 21:55

«Наполи» победил «Фиорентину»

Руслан Минаев
Футболисты «Наполи».
Фото Reuters

«Наполи» на своем поле обыграл «Фиорентину» в матче 23-го тура Серии А — 2:1.

У хозяев голы забили Мигель Гутьеррес и Антонио Вергара, на счету которого также результативный пас. Также голевой передачей отметился вратарь Алекс Мерет. У гостей мячом отличился Манор Соломон.

«Наполи» набрал 46 очков и поднялся на третье место в таблице чемпионата Италии. «Фиорентина» с 17 очкам располагается на 18-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А. 23-й тур.
31 января, 20:00. Диего Армандо Марадона (Неаполь)
Наполи
2:1
Фиорентина

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ФК Наполи
ФК Фиорентина
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