«Наполи» победил «Фиорентину»

«Наполи» на своем поле обыграл «Фиорентину» в матче 23-го тура Серии А — 2:1.

У хозяев голы забили Мигель Гутьеррес и Антонио Вергара, на счету которого также результативный пас. Также голевой передачей отметился вратарь Алекс Мерет. У гостей мячом отличился Манор Соломон.

«Наполи» набрал 46 очков и поднялся на третье место в таблице чемпионата Италии. «Фиорентина» с 17 очкам располагается на 18-й строчке.