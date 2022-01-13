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Сегодня, 22:40

«Фиорентина» обыграла «Наполи» в Кубке Италии, Кокорин остался в запасе

Евгений Петров
Корреспондент
Душан Влахович.
Фото Twitter

«Фиорентина» на выезде победила «Наполи» (5:2) в матче 1/8 финала Кубка Италии. Для победы команде понадобилось дополнительное время. Основное время завершилось вничью — 2:2

На 41-й минуте Душан Влахович вывел гостей вперед. Дрис Мертенс на 44-й минуте сравнял результат. В концовке первого тайма голкипер «фиалок» Бартломей Дронговски был удален за фол последней надежды.

На 58-й минуте «Фиорентина» вновь вышла вперед после удара Кристиано Бираги. На 84-й минуте у неаполитанцев удалили Ирвинга Лосано, а затем в концовке основного времени и Фабиана Руиса, но Андреа Петанья после этого успел сравнять счет.

В дополнительное время команда из Флоренции забила еще трижды. Голы в активе Лоренцо Венути, Кшиштофа Пентека и Юссефа Мале.Российский форвард гостей Александр Кокорин весь матч провел в запасе.

«Фиорентина» вышла в четвертьфинал, где сыграет с «Аталантой». Матч состоится 9 февраля.

Италия. Кубок. 1/8 финала
13 янв, 20:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
2:5
Фиорентина
Голы
Влахович, 41 (0:1), Мертенс, 44 (1:1), Бираги, 57 (1:2), Петанья, 90+5 (2:2), Венути, 105+1 (2:3), Пентек, 108 (2:4), Мале, 119 (2:5)
Наполи
Оспина (Мерет, 47 ) Туанзебе Ррахмани Ди Лоренцо Гулям (Малькюи, 85 ) Демме (Руис, 64 ) Эльмас Лоботка (Чоффи, 90 ) Мертенс Политано (Лосано, 64 ) Петанья (Жуан Жезус, 94 )
Фиорентина
Драговски Бираги Миленкович Венути Настасич (Игор, 91) Сапонара (Мале, 46) Кастровилли (Бонавентура, 89) Торрейра Данкан (Терраччано, 45+4) Влахович (Пентек, 73) Гонсалес (Иконе, 89)
Предупреждения
Ррахмани 56, Руис 77, Туанзебе 85  -  Данкан 23, Кастровилли 59
Удаления
Драговски 45, Лосано 84, Руис 90 (вторая ж.к)
Судьи
Айрольди

Александр Кокорин
ФК Наполи
ФК Фиорентина
5
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Интер 20 15 4 1 51-16 49
2
 Милан 21 15 3 3 46-23 48
3
 Наполи 21 13 4 4 37-15 43
4
 Аталанта 20 12 5 3 44-26 41
5
 Ювентус 21 11 5 5 32-21 38
6
 Рома 21 10 2 9 35-28 32
7
 Фиорентина 20 10 2 8 34-29 32
8
 Лацио 21 9 5 7 43-39 32
9
 Торино 20 8 4 8 27-19 28
10
 Сассуоло 21 7 7 7 36-33 28
11
 Эмполи 21 8 4 9 34-42 28
12
 Верона 21 7 6 8 37-35 27
13
 Болонья 20 8 3 9 28-33 27
14
 Удинезе 19 4 8 7 28-34 20
15
 Сампдория 21 5 5 11 28-38 20
16
 Специя 21 5 4 12 21-41 19
17
 Венеция 20 4 5 11 18-37 17
18
 Кальяри 21 3 7 11 21-42 16
19
 Дженоа 21 1 9 11 20-39 12
20
 Салернитана 19 3 2 14 13-43 11
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21.12 20:30
Удинезе – Салернитана
 - : -
21.12 22:45
Дженоа – Аталанта
 0 : 0
21.12 22:45
Ювентус – Кальяри
 2 : 0
22.12 18:30
Венеция – Лацио
 1 : 3
22.12 18:30
Сассуоло – Болонья
 0 : 3
22.12 20:30
Верона – Фиорентина
 1 : 1
22.12 20:30
Интер – Торино
 1 : 0
22.12 20:30
Рома – Сампдория
 1 : 1
22.12 22:45
Наполи – Специя
 0 : 1
22.12 22:45
Эмполи – Милан
 2 : 4
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Верона

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Милан

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