«Фиорентина» обыграла «Наполи» в Кубке Италии, Кокорин остался в запасе

«Фиорентина» на выезде победила «Наполи» (5:2) в матче 1/8 финала Кубка Италии. Для победы команде понадобилось дополнительное время. Основное время завершилось вничью — 2:2

На 41-й минуте Душан Влахович вывел гостей вперед. Дрис Мертенс на 44-й минуте сравнял результат. В концовке первого тайма голкипер «фиалок» Бартломей Дронговски был удален за фол последней надежды.

На 58-й минуте «Фиорентина» вновь вышла вперед после удара Кристиано Бираги. На 84-й минуте у неаполитанцев удалили Ирвинга Лосано, а затем в концовке основного времени и Фабиана Руиса, но Андреа Петанья после этого успел сравнять счет.

В дополнительное время команда из Флоренции забила еще трижды. Голы в активе Лоренцо Венути, Кшиштофа Пентека и Юссефа Мале.Российский форвард гостей Александр Кокорин весь матч провел в запасе.

«Фиорентина» вышла в четвертьфинал, где сыграет с «Аталантой». Матч состоится 9 февраля.