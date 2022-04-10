«Фиорентина» одолела «Наполи», Кокорин вышел на замену на 86-й минуте
«Фиорентина» одолела «Наполи» в матче чемпионата Италии
«Фиорентина» одолела «Наполи» в матче 32-го тура чемпионата Италии. «Фиалки» в гостях взяли верх со счетом 3:2.
Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на замену на 86-й минуте. В последний раз он выходил на поле 10 января — против «Торино» (0:4).
«Фиорентина» набрала 53 очка и поднялась на седьмое место в таблице серии А.
«Наполи» упустил шанс хотя бы на время возглавить гонку лидеров. Команда осталась на третьем месте (66 очков).
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|И
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|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|31
|20
|7
|4
|56-29
|67
|
2
|Интер
|31
|19
|9
|3
|65-24
|66
|
3
|Наполи
|32
|20
|6
|6
|58-26
|66
|
4
|Ювентус
|32
|18
|8
|6
|49-28
|62
|
5
|Лацио
|32
|16
|7
|9
|64-47
|55
|
6
|Рома
|31
|16
|6
|9
|51-35
|54
|
7
|Фиорентина
|31
|16
|5
|10
|52-40
|53
|
8
|Аталанта
|31
|14
|9
|8
|53-36
|51
|
9
|Сассуоло
|32
|12
|10
|10
|58-52
|46
|
10
|Верона
|32
|12
|9
|11
|56-49
|45
|
11
|Удинезе
|31
|9
|12
|10
|46-48
|39
|
12
|Торино
|30
|10
|8
|12
|35-30
|38
|
13
|Эмполи
|32
|8
|10
|14
|41-56
|34
|
14
|Болонья
|30
|9
|7
|14
|32-44
|34
|
15
|Специя
|32
|9
|6
|17
|32-54
|33
|
16
|Сампдория
|31
|8
|5
|18
|39-52
|29
|
17
|Кальяри
|32
|5
|10
|17
|30-61
|25
|
18
|Дженоа
|32
|2
|16
|14
|24-52
|22
|
19
|Венеция
|31
|5
|7
|19
|26-57
|22
|
20
|Салернитана
|30
|3
|7
|20
|22-69
|15
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38 тур
|9.04
|16:00
|
Эмполи – Специя
|0 : 0
|9.04
|19:00
|
Интер – Верона
|2 : 0
|9.04
|21:45
|
Кальяри – Ювентус
|1 : 2
|10.04
|13:30
|
Дженоа – Лацио
|1 : 4
|10.04
|16:00
|
Венеция – Удинезе
|1 : 2
|10.04
|16:00
|
Наполи – Фиорентина
|2 : 3
|10.04
|16:00
|
Сассуоло – Аталанта
|2 : 1
|10.04
|19:00
|
Рома – Салернитана
|- : -
|10.04
|21:45
|
Торино – Милан
|- : -
|11.04
|21:45
|
Болонья – Сампдория
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|24
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|22
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|16
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|
|
Антонио Кандрева
Сампдория
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|23
|1
|8
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|26
|1
|6
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|25
|1
|5
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