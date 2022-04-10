«Фиорентина» одолела «Наполи», Кокорин вышел на замену на 86-й минуте

«Фиорентина» одолела «Наполи» в матче 32-го тура чемпионата Италии. «Фиалки» в гостях взяли верх со счетом 3:2.

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на замену на 86-й минуте. В последний раз он выходил на поле 10 января — против «Торино» (0:4).

«Фиорентина» набрала 53 очка и поднялась на седьмое место в таблице серии А.

«Наполи» упустил шанс хотя бы на время возглавить гонку лидеров. Команда осталась на третьем месте (66 очков).