«Наполи» дома обыграл «Эмполи» в серии А, Мактоминай оформил дубль

«Наполи» на своем поле обыграл «Эмполи» в матче 32-го тура серии А — 3:0.

У хозяев дубль на счету полузащитника Скотта Мактоминая (18-я и 61-я минута), которому в обоих случаях ассистировал форвард Ромелу Лукаку. Сам бельгиец также забил гол на 56-й минуте встречи.

«Наполи» набрал 68 очков занимает 2-е место в турнирной таблице серии А. «Эмполи» с 24 очками — на 19-й строчке.