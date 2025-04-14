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14 апреля, 23:40

«Наполи» дома обыграл «Эмполи» в серии А, Мактоминай оформил дубль

Сергей Ярошенко
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«Наполи» на своем поле обыграл «Эмполи» в матче 32-го тура серии А — 3:0.

У хозяев дубль на счету полузащитника Скотта Мактоминая (18-я и 61-я минута), которому в обоих случаях ассистировал форвард Ромелу Лукаку. Сам бельгиец также забил гол на 56-й минуте встречи.

«Наполи» набрал 68 очков занимает 2-е место в турнирной таблице серии А. «Эмполи» с 24 очками — на 19-й строчке.

Италия. Серия А. 32-й тур.
14 апреля, 21:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
3:0
Эмполи

Футбол
ФК Наполи
ФК Эмполи
Серия А
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 32 21 8 3 72-31 71
2
 Наполи 32 20 8 4 51-25 68
3
 Аталанта 32 18 7 7 65-30 61
4
 Ювентус 32 15 14 3 49-30 59
5
 Болонья 32 15 12 5 51-37 57
6
 Лацио 32 16 8 8 53-43 56
7
 Рома 32 15 9 8 47-32 54
8
 Фиорентина 32 15 8 9 49-32 53
9
 Милан 32 14 9 9 51-37 51
10
 Торино 32 9 13 10 36-37 40
11
 Удинезе 32 11 7 14 36-46 40
12
 Дженоа 32 9 12 11 29-38 39
13
 Комо 32 9 9 14 40-48 36
14
 Верона 32 9 5 18 30-59 32
15
 Кальяри 32 7 9 16 32-47 30
16
 Парма 32 5 13 14 37-51 28
17
 Лечче 32 6 8 18 23-52 26
18
 Венеция 32 4 12 16 25-44 24
19
 Эмполи 32 4 12 16 24-50 24
20
 Монца 32 2 9 21 25-56 15
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