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14 апреля, 18:45

«Наполи» — «Эмполи»: онлайн-трансляция матча серии A

«Наполи» и «Эмполи» сыграют в чемпионате Италии 14 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Наполи» и «Эмполи» сыграют в 32-м туре чемпионата Италии в понедельник, 14 апреля. Матч пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия) и начнется в 21.45 по московскому времени.

Трансляции встречи в прямом эфире пройдет на канале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru (по платной подписке). Эфир стартует в 21.40 мск, за пять минут до стартового свистка.

Следить за ключевыми событиями игры «Наполи» — «Эмполи» можно в матч-центре нашего сайта.

Италия. Серия А. 32-й тур.
14 апреля, 21:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
3:0
Эмполи

«Наполи» в чемпионате Италии-2024/25 набрал 65 очков и занимает второе место в турнирной таблице, предыдущим соперником неаполитанцев была «Болонья» (1:1). У «Эмполи» — 24 очка и 18-я строчка, 6 апреля «синие» сыграли вничью с «Кальяри» (0:0).

ФК Наполи
ФК Эмполи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 32 21 8 3 72-31 71
2
 Наполи 32 20 8 4 51-25 68
3
 Аталанта 32 18 7 7 65-30 61
4
 Ювентус 32 15 14 3 49-30 59
5
 Болонья 32 15 12 5 51-37 57
6
 Лацио 32 16 8 8 53-43 56
7
 Рома 32 15 9 8 47-32 54
8
 Фиорентина 32 15 8 9 49-32 53
9
 Милан 32 14 9 9 51-37 51
10
 Торино 32 9 13 10 36-37 40
11
 Удинезе 32 11 7 14 36-46 40
12
 Дженоа 32 9 12 11 29-38 39
13
 Комо 32 9 9 14 40-48 36
14
 Верона 32 9 5 18 30-59 32
15
 Кальяри 32 7 9 16 32-47 30
16
 Парма 32 5 13 14 37-51 28
17
 Лечче 32 6 8 18 23-52 26
18
 Венеция 32 4 12 16 25-44 24
19
 Эмполи 32 4 12 16 24-50 24
20
 Монца 32 2 9 21 25-56 15
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19.04 16:00
Лечче – Комо
 - : -
19.04 19:00
Монца – Наполи
 - : -
19.04 21:45
Рома – Верона
 - : -
20.04 16:00
Эмполи – Венеция
 - : -
20.04 19:00
Болонья – Интер
 - : -
20.04 21:45
Милан – Аталанта
 - : -
21.04 13:30
Торино – Удинезе
 - : -
21.04 16:00
Кальяри – Фиорентина
 - : -
21.04 19:00
Дженоа – Лацио
 - : -
21.04 21:45
Парма – Ювентус
 - : -
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Интер

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Наполи

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Лацио

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Фредерик Гильбер

Лечче

 26 2 3
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