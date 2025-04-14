«Наполи» и «Эмполи» сыграют в 32-м туре чемпионата Италии в понедельник, 14 апреля. Матч пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия) и начнется в 21.45 по московскому времени.

Трансляции встречи в прямом эфире пройдет на канале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru (по платной подписке). Эфир стартует в 21.40 мск, за пять минут до стартового свистка.

Следить за ключевыми событиями игры «Наполи» — «Эмполи» можно в матч-центре нашего сайта.

Италия. Серия А. 32-й тур.

14 апреля, 21:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)

«Наполи» в чемпионате Италии-2024/25 набрал 65 очков и занимает второе место в турнирной таблице, предыдущим соперником неаполитанцев была «Болонья» (1:1). У «Эмполи» — 24 очка и 18-я строчка, 6 апреля «синие» сыграли вничью с «Кальяри» (0:0).