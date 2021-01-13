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«Наполи» дома обыграл «Эмполи» и вышел в 1/4 финала Кубка Италии

21:40
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«Наполи» на своем поле обыграл «Эмполи» в матче 1/8 финала Кубка Италии (3:2).

В составе победителей голами отметились Ди Лоренцо, Ирвин Лосано и Андреа Петарья.

В 1/4 финала Кубка Италии «Наполи» сыграет с победителем пары «Рома» — «Специя».

Кубок Италии

1/8 финала

«Наполи» — «Эмполи» — 3:2 (2:1)

Голы: Ди Лоренцо, 18 (1:0). Байрами, 33 (1:1). Лосано, 38 (2:1). Байрами, 68 (2:2). Петанья, 76 (3:2).

«Наполи»: Мерет, Гулям, Кулибали, Ррахмани, Ди Лоренцо, Лоботка (Зелиньски, 69), Эльмас (Руис, 69), Демме (Бакайоко, 88), Петанья (Льоренте, 88), Лосано, Политано (Инсинье, 61).

Судья: Джуа (Италия).

13 января. Неаполь. Стадион «Диего Армандо Марадона».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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