«Наполи» дома обыграл «Эмполи» и вышел в 1/4 финала Кубка Италии
21:40
«Наполи» на своем поле обыграл «Эмполи» в матче 1/8 финала Кубка Италии (3:2).
В составе победителей голами отметились Ди Лоренцо, Ирвин Лосано и Андреа Петарья.
В 1/4 финала Кубка Италии «Наполи» сыграет с победителем пары «Рома» — «Специя».
Кубок Италии
1/8 финала
«Наполи» — «Эмполи» — 3:2 (2:1)
Голы: Ди Лоренцо, 18 (1:0). Байрами, 33 (1:1). Лосано, 38 (2:1). Байрами, 68 (2:2). Петанья, 76 (3:2).
«Наполи»: Мерет, Гулям, Кулибали, Ррахмани, Ди Лоренцо, Лоботка (Зелиньски, 69), Эльмас (Руис, 69), Демме (Бакайоко, 88), Петанья (Льоренте, 88), Лосано, Политано (Инсинье, 61).
Судья: Джуа (Италия).
13 января. Неаполь. Стадион «Диего Армандо Марадона».
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