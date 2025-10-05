Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 20:54

Гол Хейлунна принес «Наполи» победу над «Дженоа»

Сергей Ярошенко
Расмус Хейлунн (справа).
Фото Reuters

«Наполи» дома обыграл «Дженоа» в 6-м туре чемпионата Италии — 2:1.

У хозяев голы забили полузащитник Франк Ангисса на 57-й минуте и форвард Расмус Хейлунн на 75-й минуте. Единственный забитый мяч «Дженоа» на счету нападающего Джеффа Эхатора на 34-й минуте.

«Наполи» набрал 15 очков и лидирует в турнирной таблице серии А, «Дженоа» с 2 очками — на 19-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А. 6-й тур.
05 октября, 19:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
2:1
Дженоа
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Дженоа
ФК Наполи
Читайте также
Футболист «Ахмата» Ндонг обвинил Сперцяна в расистском оскорблении
В ЕС призвали все стороны в Грузии воздержаться от насилия после выборов
Аналитик Меркурис отметил уважительное отношение Путина к другим лидерам
Дмитриев отметил высокую вероятность согласия США с предложением Путина по ДСНВ
Двалишвили и Сэндхаген проведут титульный бой на турнире UFC в Лас-Вегасе
Спорный ВАР-пенальти и странные решения Станковича убили красно-белых, армейцы потеряли Акинфеева. Что случилось в матче ЦСКА – "Спартак"
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Ювентус» — «Милан»: трансляция матча серии А онлайн
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 6 5 0 1 12-6 15
2
 Рома 6 4 1 1 7-3 13
3
 Интер 6 4 0 2 17-8 12
4
 Милан 5 4 0 1 9-3 12
5
 Ювентус 5 3 2 0 9-5 11
6
 Аталанта 6 2 4 0 11-5 10
7
 Болонья 6 3 1 2 9-5 10
8
 Кремонезе 6 2 3 1 7-8 9
9
 Комо 6 2 3 1 7-5 9
10
 Сассуоло 6 3 0 3 8-8 9
11
 Кальяри 6 2 2 2 6-6 8
12
 Удинезе 6 2 2 2 6-9 8
13
 Лацио 6 2 1 3 10-7 7
14
 Лечче 6 1 2 3 5-10 5
15
 Парма 6 1 2 3 3-7 5
16
 Торино 6 1 2 3 5-13 5
17
 Фиорентина 6 0 4 2 5-8 4
18
 Верона 6 0 3 3 2-9 3
19
 Дженоа 6 0 2 4 3-9 2
20
 Пиза 6 0 2 4 3-10 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.10 21:45
Верона – Сассуоло
 0 : 1
4.10 16:00
Лацио – Торино
 3 : 3
4.10 16:00
Парма – Лечче
 0 : 1
4.10 19:00
Интер – Кремонезе
 4 : 1
4.10 21:45
Аталанта – Комо
 1 : 1
5.10 13:30
Удинезе – Кальяри
 1 : 1
5.10 16:00
Болонья – Пиза
 4 : 0
5.10 16:00
Фиорентина – Рома
 2 : 2
5.10 19:00
Наполи – Дженоа
 2 : 1
5.10 21:45
Ювентус – Милан
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кристиан Пулишич

Кристиан Пулишич

Милан

 4
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

 4
Маттео Канчельери

Маттео Канчельери

Лацио

 3
П
Кенан Йылдыз

Кенан Йылдыз

Ювентус

 3
Анж-Йоан Бонни

Анж-Йоан Бонни

Интер

 3
Федерико Димарко

Федерико Димарко

Интер

 3
И К Ж
Хакобо Рамон

Хакобо Рамон

Комо

 5 1 2
Реда Белаян

Реда Белаян

Лацио

 4 1 1
Первис Эступиньян

Первис Эступиньян

Милан

 5 1 1
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости