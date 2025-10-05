Гол Хейлунна принес «Наполи» победу над «Дженоа»

«Наполи» дома обыграл «Дженоа» в 6-м туре чемпионата Италии — 2:1.

У хозяев голы забили полузащитник Франк Ангисса на 57-й минуте и форвард Расмус Хейлунн на 75-й минуте. Единственный забитый мяч «Дженоа» на счету нападающего Джеффа Эхатора на 34-й минуте.

«Наполи» набрал 15 очков и лидирует в турнирной таблице серии А, «Дженоа» с 2 очками — на 19-й строчке.