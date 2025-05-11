«Наполи» не удержал победу над «Дженоа», отрыв от «Интера» — 1 очко

«Наполи» дома сыграл вничью с «Дженоа» в матче 36-го тура серии А — 2:2.

У хозяев голы забили Ромелу Лукаку и Джакомо Распадори. У гостей отметился Йохан Васкес, автогол на счету вратаря Алекса Мерета.

«Наполи» набрал 78 очков и лидирует в таблице серии А. Отрыв от «Интера» составляет 1 очко. «Дженоа» с 40 очками — на 13-й строчке.