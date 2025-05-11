«Наполи» и «Дженоа» встречаются в матче 36-го тура итальянской серии А в воскресенье, 11 мая. Игра на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе начинается в 21.45 по московскому времени.

Основные события игры «Наполи» — «Дженоа» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Италии. Серия А. 36-й тур.

11 мая, 21:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)

В прямом эфире матч покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

«Наполи» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии с 77 очками (отстающий на три балла «Интер» встречается с «Торино» сегодня днем). «Дженоа» идет на 13-м месте с 39 очками. В матче первого круга в декабре неаполитанцы победили генуэзцев со счетом 2:1.