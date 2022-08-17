«Наполи» достиг принципиального соглашения с «Тоттенхэмом» по переходу полузащитника Танги Ндомбеле, сообщает Sky Sports. Игрок перейдет в неаполитанский клуб на правах аренды.

Как передает Sky Italy, 18 августа 25-летний француз пройдет медицинское обследование в Италии.

Ранее сообщалось, что «Наполи» заплатит 1 миллион евро за аренду игрока и возьмет на себя большую часть зарплаты. Также у «Наполи» будет право выкупа футболиста в июне 2023 года за 30 миллионов евро.

Ндомбеле станет заменой Фабиану Руису, который в ближайшее время перейдет из «Наполи» в «ПСЖ».

Во второй половине сезона-2021/22 Ндомбеле выступал за «Лион» на правах аренды из «Тоттенхэма», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи в 15 матчах за французскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 30 миллионов евро.