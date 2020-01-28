«Наполи» достиг договоренности с «Вероной» по Кумбулле

Защитник «Вероны» Мараш Кумбулла должен стать игроком «Наполи», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Стороны ведут активные переговоры по трансферу 19-летнего албанца и уже согласовали последние детали. Сумма сделки составит 20 миллионов евро, а еще 4 миллиона «Верона» может получить в качестве бонусов. Ожидается, что защитник игрок останется выступать в составе «желто-синих» на правах аренды.

В текущем сезоне Кумбулла провел 15 матчей за «Верону», отличившись одним голом.