«Наполи» дома проиграл «Парме» в первом матче Гаттузо, пропустив в добавленное время

«Наполи» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Италии уступил «Парме» (1:2). Решающий гол на 93-й минуте встречи забил Жервинью.

Эта игра стала первой для неаполитанской команды под руководством Дженнаро Гаттузо.

Чемпионат Италии

Серия А

16-й тур

«Наполи» — «Парма» — 1:2 (0:1)

Голы: Кулушевски, 4 (0:1). Милик, 64 (1:1). Жервинью, 90+3 (1:2).

«Наполи»: Мерет, Манолас, Мариу Руй, Кулибали (Луперто, 5), Ди Лоренцо, Аллан (Мертенс, 63), Зелиньски, Руис, Кальехон, Инсинье (Лосано, 79), Милик.

«Парма»: Сепе, Бруну Алвеш, Якопони, Дармиан, Гальоло, Барилла (Грасси, 66), Бругман, Эрнани, Кулушевски, Жервинью, Корнелиус (Спрокати, 17. Пеццелла, 78).

Предупреждения: Жервинью, 9. Гальоло, 63. Мертенс, 79. Милик, 81.

Судья: Ди Белло.

14 декабря. Неаполь. Стадион «Сан-Паоло».

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