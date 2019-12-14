«Наполи» дома проиграл «Парме» в первом матче Гаттузо, пропустив в добавленное время
«Наполи» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Италии уступил «Парме» (1:2). Решающий гол на 93-й минуте встречи забил Жервинью.
Эта игра стала первой для неаполитанской команды под руководством Дженнаро Гаттузо.
Чемпионат Италии
Серия А
16-й тур
«Наполи» — «Парма» — 1:2 (0:1)
Голы: Кулушевски, 4 (0:1). Милик, 64 (1:1). Жервинью, 90+3 (1:2).
«Наполи»: Мерет, Манолас, Мариу Руй, Кулибали (Луперто, 5), Ди Лоренцо, Аллан (Мертенс, 63), Зелиньски, Руис, Кальехон, Инсинье (Лосано, 79), Милик.
«Парма»: Сепе, Бруну Алвеш, Якопони, Дармиан, Гальоло, Барилла (Грасси, 66), Бругман, Эрнани, Кулушевски, Жервинью, Корнелиус (Спрокати, 17. Пеццелла, 78).
Предупреждения: Жервинью, 9. Гальоло, 63. Мертенс, 79. Милик, 81.
Судья: Ди Белло.
14 декабря. Неаполь. Стадион «Сан-Паоло».
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