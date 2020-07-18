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«Наполи» должен завершить сделку по Осимену к концу недели

10:47

«Наполи» близок к тому, чтобы завершить переговоры по покупке нападающего «Лилля» Виктора Осимена, сообщает L'Equipe.

По информации источника, неаполитанцы должны закрыть сделку уже в эти выходные. Ранее сообщалось, что игроком также интересуется «Манчестер Юнайтед», однако источник утверждает, что 21-летний нигериец продолжит карьеру в Италии.

В сезоне-2019/20 Осимен провел за «Лилль» 38 матчей, на его счету 18 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 27 миллионов евро.

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