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25 августа, 23:44

«Наполи» разгромил «Болонью» и одержал первую победу при Конте в серии А

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Хвича Кварацхелия празднует свой гол в ворота «Болоньи».
Фото Reuters

«Наполи» на своем поле победил «Болонью» в матче второго тура итальянской серии А — 3:0.

На 45-й минуте счет открыл Джованни Ди Лоренцо с передачи Хвичи Кварацхелии. На 75-й минуте сам Кварахцелия удвоил преимущество неаполтанцев. Окончательный счет на 90+4-й минуте установил Джованни Симеоне.

«Наполи» (3 очка) одержал первую победу при Антонио Конте в серии А и поднялся на 11-е место. «Болонья» (1) идет 17-й в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 2-й тур
25 авг, 21:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
3:0
Болонья
Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Болонья
ФК Наполи
0
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2
 Дженоа 2 1 1 0 3-2 4
3
 Торино 2 1 1 0 4-3 4
4
 Удинезе 2 1 1 0 3-2 4
5
 Парма 2 1 1 0 3-2 4
6
 Эмполи 2 1 1 0 2-1 4
7
 Верона 1 1 0 0 3-0 3
8
 Аталанта 2 1 0 1 5-2 3
9
 Ювентус 1 1 0 0 3-0 3
10
 Лацио 2 1 0 1 4-3 3
11
 Наполи 2 1 0 1 3-3 3
12
 Фиорентина 2 0 2 0 1-1 2
13
 Кальяри 1 0 1 0 0-0 1
14
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15
 Милан 2 0 1 1 3-4 1
16
 Монца 2 0 1 1 0-1 1
17
 Венеция 2 0 1 1 1-3 1
18
 Болонья 2 0 1 1 1-4 1
19
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