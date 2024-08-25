«Наполи» разгромил «Болонью» и одержал первую победу при Конте в серии А
«Наполи» на своем поле победил «Болонью» в матче второго тура итальянской серии А — 3:0.
На 45-й минуте счет открыл Джованни Ди Лоренцо с передачи Хвичи Кварацхелии. На 75-й минуте сам Кварахцелия удвоил преимущество неаполтанцев. Окончательный счет на 90+4-й минуте установил Джованни Симеоне.
«Наполи» (3 очка) одержал первую победу при Антонио Конте в серии А и поднялся на 11-е место. «Болонья» (1) идет 17-й в турнирной таблице.
Источник: Таблица серии А
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|
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|В
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|
1
|Интер
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
2
|Дженоа
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
3
|Торино
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
4
|Удинезе
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
5
|Парма
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Эмполи
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
7
|Верона
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
8
|Аталанта
|2
|1
|0
|1
|5-2
|3
|
9
|Ювентус
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
10
|Лацио
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
11
|Наполи
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
12
|Фиорентина
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
14
|Рома
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
15
|Милан
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
16
|Монца
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|
17
|Венеция
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
18
|Болонья
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
19
|Комо
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
20
|Лечче
|2
|0
|0
|2
|0-6
|0
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|24.08
|19:30
|
Парма – Милан
|2 : 1
|24.08
|19:30
|
Удинезе – Лацио
|2 : 1
|24.08
|21:45
|
Интер – Лечче
|2 : 0
|24.08
|21:45
|
Монца – Дженоа
|0 : 1
|25.08
|19:30
|
Фиорентина – Венеция
|0 : 0
|25.08
|19:30
|
Торино – Аталанта
|2 : 1
|25.08
|21:45
|
Рома – Эмполи
|1 : 2
|25.08
|21:45
|
Наполи – Болонья
|3 : 0
|26.08
|19:30
|
Кальяри – Комо
|- : -
|26.08
|21:45
|
Верона – Ювентус
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|3
|
|
Даниэль Москера
Верона
|2
|
|
Марко Брешанини
Аталанта
|2
|П
|
|
Дарко Лазович
Верона
|2
|
|
Тимоти Веа
Ювентус
|1
|
|
Ондрей Дуда
Верона
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Марин Понграчич
Фиорентина
|1
|0
|0
|
|
Ассан Камара
Удинезе
|2
|0
|0
|
|
Лаутаро Джаннетти
Удинезе
|2
|0
|2
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