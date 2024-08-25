«Наполи» разгромил «Болонью» и одержал первую победу при Конте в серии А

«Наполи» на своем поле победил «Болонью» в матче второго тура итальянской серии А — 3:0.

На 45-й минуте счет открыл Джованни Ди Лоренцо с передачи Хвичи Кварацхелии. На 75-й минуте сам Кварахцелия удвоил преимущество неаполтанцев. Окончательный счет на 90+4-й минуте установил Джованни Симеоне.

«Наполи» (3 очка) одержал первую победу при Антонио Конте в серии А и поднялся на 11-е место. «Болонья» (1) идет 17-й в турнирной таблице.