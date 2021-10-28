«Наполи» обыграл «Болонью» и продолжает лидировать в чемпионате Италии

«Наполи» выиграл у «Болоньи» (3:0) в матче 10-го тура чемпионата Италии.

На 18-й минуте дальним ударом счет открыл Фабиан Руис. Затем дубль сделал Лоренцо Инсинье. Оба мяча он забил с пенальти.

«Наполи» набрал 28 очков и продолжает лидировать в чемпионате Италии. Команда Лучано Спаллетти выиграла девять матчей и один раз сыграла вничью. Вторым идет «Милан» с таким же количеством очков. У «Болоньи» 12 очков и 12-е место.

Чемпионат Италии. Серия А

10-й тур

«Наполи» — «Болонья» — 3:0 (2:0)

Голы: Руис, 18 (1:0). Инсинье, 41 — с пенальти (2:0). Инсинье, 62 — с пенальти (3:0).

«Наполи»: Оспина, Мариу Руй (Гулям, 87), Кулибали, Ррахмани, Ди Лоренцо, Замбо Ангисса (Демме, 75), Эльмас (Мертенс, 75), Руис, Инсинье (Зелиньски, 66), Лосано (Политано, 66), Осимхен.

«Болонья»: Скорупски, Де Сильвестри, Мбай (Сков Ольсен, 63), Хики (Дейкс, 81), Теат, Медель, Сванберг, Домингес (Бинкс, 76), Виньято (Сансоне, 75), Орсолини, Барроу (ван Хоэйдонк, 81).

Предупреждения: Замбо Ангисса, 32. Медель, 40.

Судья: Серра.

28 октября. Неаполь. Стадион «Диего Армандо Марадона».