«Наполи» — «Аталанта»: трансляция матча — в 16.00
В субботу, 17 октября, «Наполи» в матче 4-го тура чемпионата Италии примет «Аталанту». Начало встречи — в 16:00.
Ожидается, что эта встреча станет дебютной для новичка «Аталанты» полузащитника сборной России Алексея Миранчука.
Следить за матчем «Наполи» — «Аталанта» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте TeleSport.
Видеотрансляция матча «Наполи» — «Аталанта»
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.