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«Наполи» — «Аталанта»: трансляция матча — в 16.00

14:00
Алексей Миранчук. Фото Instagram
Алексей Миранчук. Фото Instagram
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В субботу, 17 октября, «Наполи» в матче 4-го тура чемпионата Италии примет «Аталанту». Начало встречи — в 16:00.

Ожидается, что эта встреча станет дебютной для новичка «Аталанты» полузащитника сборной России Алексея Миранчука.

Следить за матчем «Наполи» — «Аталанта» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте TeleSport.

Видеотрансляция матча «Наполи» — «Аталанта»

Наполи — Аталанта

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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