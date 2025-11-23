«Наполи» победил «Аталанту», Нерес оформил дубль
«Наполи» обыграл «Аталанту» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Италии — 3:1.
Хозяева забили все три гола в первом тайме — отличились Давид Нерес (дубль) и Ноа Ланг. У гостей гол на счету Джанлуки Скамакки.
«Наполи» набрал 25 очков после 12 матчей и возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии. «Аталанта» с 13 очками после 12 игр занимает 13-е место.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|12
|8
|1
|3
|19-11
|25
|
2
|Интер
|11
|8
|0
|3
|26-12
|24
|
3
|Рома
|11
|8
|0
|3
|12-5
|24
|
4
|Болонья
|12
|7
|3
|2
|21-8
|24
|
5
|Милан
|11
|6
|4
|1
|17-9
|22
|
6
|Ювентус
|12
|5
|5
|2
|15-11
|20
|
7
|Комо
|11
|4
|6
|1
|12-6
|18
|
8
|Сассуоло
|11
|5
|1
|5
|14-12
|16
|
9
|Лацио
|11
|4
|3
|4
|13-9
|15
|
10
|Удинезе
|12
|4
|3
|5
|12-20
|15
|
11
|Кремонезе
|11
|3
|5
|3
|12-13
|14
|
12
|Торино
|11
|3
|5
|3
|10-16
|14
|
13
|Аталанта
|12
|2
|7
|3
|14-14
|13
|
14
|Кальяри
|12
|2
|5
|5
|12-17
|11
|
15
|Лечче
|11
|2
|4
|5
|8-14
|10
|
16
|Пиза
|11
|1
|6
|4
|8-14
|9
|
17
|Парма
|11
|1
|5
|5
|7-14
|8
|
18
|Дженоа
|12
|1
|5
|6
|11-19
|8
|
19
|Фиорентина
|12
|0
|6
|6
|10-19
|6
|
20
|Верона
|11
|0
|6
|5
|6-16
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.11
|17:00
|Кальяри – Дженоа
|3 : 3
|22.11
|17:00
|Удинезе – Болонья
|0 : 3
|22.11
|20:00
|Фиорентина – Ювентус
|1 : 1
|22.11
|22:45
|Наполи – Аталанта
|3 : 1
|23.11
|14:30
|Верона – Парма
|- : -
|23.11
|17:00
|Кремонезе – Рома
|- : -
|23.11
|20:00
|Лацио – Лечче
|- : -
|23.11
|22:45
|Интер – Милан
|- : -
|24.11
|20:30
|Торино – Комо
|- : -
|24.11
|22:45
|Сассуоло – Пиза
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|5
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|5
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|П
|
|
Эмиль Хольм
Болонья
|4
|
|
Яри Вандепутте
Кремонезе
|4
|
|
Федерико Димарко
Интер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Хакобо Рамон
Комо
|9
|1
|2
|
|
Реда Белаян
Лацио
|4
|1
|1
|
|
Первис Эступиньян
Милан
|6
|1
|1
