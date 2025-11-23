«Наполи» победил «Аталанту», Нерес оформил дубль

«Наполи» обыграл «Аталанту» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Италии — 3:1.

Хозяева забили все три гола в первом тайме — отличились Давид Нерес (дубль) и Ноа Ланг. У гостей гол на счету Джанлуки Скамакки.

«Наполи» набрал 25 очков после 12 матчей и возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии. «Аталанта» с 13 очками после 12 игр занимает 13-е место.