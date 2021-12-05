«Аталанта» обыграла «Наполи», Миранчук остался в запасе
«Аталанта» в матче 16-го тура чемпионата Италии обыграла «Наполи» со счетом 3:2.
В составе бергамасков отличились Руслан Малиновский, Мерих Демирал и Ремо Фройлер, российский полузащитник Алексей Миранчук остался в запасе. У неаполитанцев забили Петр Зелиньски и Дрис Мертенс.
После этого матча «Аталанта» с 34 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Наполи» с 36 очками — на третьей строчке.
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