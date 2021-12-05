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«Аталанта» обыграла «Наполи», Миранчук остался в запасе

00:38
4 декабря. «Наполи» — «Аталанта» — 2:3. Фото AFP
4 декабря. «Наполи» — «Аталанта» — 2:3. Фото AFP
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«Аталанта» в матче 16-го тура чемпионата Италии обыграла «Наполи» со счетом 3:2.

В составе бергамасков отличились Руслан Малиновский, Мерих Демирал и Ремо Фройлер, российский полузащитник Алексей Миранчук остался в запасе. У неаполитанцев забили Петр Зелиньски и Дрис Мертенс.

После этого матча «Аталанта» с 34 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Наполи» с 36 очками — на третьей строчке.

Италия. Серия А. 16-й тур
04 дек, 22:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
2:3
Аталанта
Голы
Малиновский, 7 (0:1), Зелиньски, 40 (1:1), Мертенс, 47 (2:1), Мерих Демирал, 66 (2:2), Фройлер, 71 (2:3)
Наполи
Оспина Малькюи (Политано, 85 ) Жуан Жезус Мариу Руй Ррахмани Ди Лоренцо Эльмас Зелиньски Лоботка (Демме, 56 ) Лосано (Унас, 67 ) Мертенс (Петанья, 67 )
Аталанта
Муссо Толой Мехле (Джимсити, 83) Паломино Мерих Демирал Дзаппакоста (Хатебур, 46) Фройлер де Рон Малиновский (Пашалич, 73) Пессина (Иличич, 56) Сапата (Муриэль, 82)
Предупреждения
Ррахмани 58, Малькюи 64  -  Малиновский 17, Пашалич 82, Джимсити 87
Судьи
Мариани

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
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Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

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Зенит 2
Ростов 2
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Обе забьют - да

27%

1.83

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Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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