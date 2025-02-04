«Наполи» арендовал Окафора у «Милана»

Вингер «Милана» Ноа Окафор арендован «Наполи», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 24-летним швейцарцем рассчитано до конца сезона-2024/25.

В текущем сезоне Окафор провел 17 матчей, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.