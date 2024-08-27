Нападающий «Ювентуса» Савона доволен первым забитым голом в серии А

Нападающий «Ювентуса» Николо Савона прокомментировал свой первый гол за туринце в серии А и рассказал об ощущениях.

«Влахович сказал ,что не коснулся мяча, значит, я забил свой первый гол в серии А, и очень счастлив. Надеюсь, что и дальше дела будут идти хорошо», — цитирует слова Савоны Juvenews.Eu.

В следующем туре серии А «Ювентусу» предстоит сыграть с «Ромой». Встреча пройдет 1 сентября.