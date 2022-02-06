Влахович забил первый гол за «Ювентус»

Нападающий «Ювентуса» Влахович забил первый гол за туринцев

«Ювентус» играет с «Вероной» в матче 24-го тура чемпионата Италии. Встреча проходит на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине.

На 13-й минуте игры забитым мячом отметился нападающий «Ювентуса» Душан Влахович. Таким образом, 22-летний серб забил первый гол за туринскую команду.

Напомним, 28 января, Влахович перешел в «Ювентус» из «Фиорентины». Контракт нападающего с туринцами рассчитан до 30 июня 2026 года.