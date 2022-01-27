Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 12:40

«Манчестер Сити» может предложить Дибале контракт на 10 миллионов евро в год

Дибала может покинуть «Ювентус» на правах свободного агента летом
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «Ювентус» Пауло Дибала может покинуть туринский клуб на правах свободного агента летом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «Манчестер Сити» может предложить 28-летнему аргентинцу контракт на 10 млн евро в год. Отмечается, что на трансфере нападающего настаивает главный тренер команды Хосеп Гвардиола.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» провел предварительные переговоры с Дибала.

В нынешнем сезоне Дибала забил 11 мячей и отдал четыре результативные передачи 23 матчах за «Ювентус». Контракт нападающего с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 50 миллионов евро.

Источник: https://football-italia.net/manchester-city-consider-free-transfer-move-for-dybala/
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
У сборной России по фигурному катанию проблемы перед Олимпиадой. В нее проник ковид
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Монако» досрочно вернул форварда Пеллегри из «Милана» и отправил в аренду в «Торино»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 22 16 5 1 53-17 53
2
 Наполи 23 15 4 4 43-16 49
3
 Милан 23 15 4 4 47-25 49
4
 Аталанта 22 12 7 3 44-26 43
5
 Ювентус 23 12 6 5 34-21 42
6
 Рома 23 12 2 9 40-30 38
7
 Фиорентина 22 11 3 8 41-30 36
8
 Лацио 23 10 6 7 46-39 36
9
 Верона 23 9 6 8 43-38 33
10
 Торино 22 9 5 8 30-21 32
11
 Сассуоло 23 7 8 8 39-38 29
12
 Эмполи 23 8 5 10 37-47 29
13
 Болонья 22 8 3 11 29-37 27
14
 Специя 23 7 4 12 24-42 25
15
 Удинезе 22 5 9 8 31-36 24
16
 Сампдория 23 5 5 13 29-41 20
17
 Венеция 22 4 6 12 20-40 18
18
 Кальяри 23 3 8 12 22-44 17
19
 Дженоа 23 1 10 12 20-45 13
20
 Салернитана 22 3 2 17 14-53 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 17
Душан Влахович

Душан Влахович

Фиорентина

 17
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 6
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 6
И К Ж
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 20 1 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Лацио

 20 1 9
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 15 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости