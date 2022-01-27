«Манчестер Сити» может предложить Дибале контракт на 10 миллионов евро в год

Нападающий «Ювентус» Пауло Дибала может покинуть туринский клуб на правах свободного агента летом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «Манчестер Сити» может предложить 28-летнему аргентинцу контракт на 10 млн евро в год. Отмечается, что на трансфере нападающего настаивает главный тренер команды Хосеп Гвардиола.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» провел предварительные переговоры с Дибала.

В нынешнем сезоне Дибала забил 11 мячей и отдал четыре результативные передачи 23 матчах за «Ювентус». Контракт нападающего с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 50 миллионов евро.