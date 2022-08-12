Нападающий «Торино» перешел в «Кальяри»
Нападающий «Торино» Винченцо Миллико перешел в «Кальяри», сообщает сайт туринского клуба.
22-летний форвард находился в системе «Торино» с 2012 года. Клуб дважды отдавал его в аренду — в «Фрозиноне» и «Козенцу».
Всего он провел в серии B 24 матча, в которых забил 3 гола.
Напомним, что 11 августа «Торино» подписал двух новых игроков — полузащитников Алексея Миранчука и Николу Влашича.
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Сампдория – Аталанта
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|13.08
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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Лацио – Болонья
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|14.08
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Салернитана – Рома
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