Нападающий «Торино» перешел в «Кальяри»

Нападающий «Торино» Винченцо Миллико перешел в «Кальяри», сообщает сайт туринского клуба.

22-летний форвард находился в системе «Торино» с 2012 года. Клуб дважды отдавал его в аренду — в «Фрозиноне» и «Козенцу».

Всего он провел в серии B 24 матча, в которых забил 3 гола.

Напомним, что 11 августа «Торино» подписал двух новых игроков — полузащитников Алексея Миранчука и Николу Влашича.