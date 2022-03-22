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Нападающий Тэмми Абрахам признался, что счастлив играть за «Рому»

Тэмми Абрахам рассказал, что влюблен в «Рому»
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Тэмми Абрахам.
Фото US Sports

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам рассказал об эмоциях, испытываемых от игры за римлян.

«Когда «Рома» впервые связалась со мной, я решил, что этот вариант не подходит мне. Но в те моменты, когда окружающие показывают вам свои амбиции и заставляют чувствовать себя ценным, хочется сделать все, что в моих силах. Как только я приехал в «Рому», то влюбился в нее», — цитирует Абрахама CBS Sports.

24-летний футболист перешел из «Челси» в «Рому» летом 2021 года. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что игроком интересуется «МЮ».

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3
 Интер 29 17 9 3 62-24 60
4
 Ювентус 30 17 8 5 47-26 59
5
 Аталанта 29 14 9 6 51-31 51
6
 Рома 30 15 6 9 50-35 51
7
 Лацио 30 14 7 9 58-45 49
8
 Фиорентина 29 14 5 10 48-38 47
9
 Сассуоло 30 11 10 9 55-49 43
10
 Верона 30 11 9 10 55-47 42
11
 Торино 29 9 8 12 34-30 35
12
 Удинезе 29 7 12 10 39-46 33
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14
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15
 Сампдория 30 8 5 17 39-51 29
16
 Специя 30 8 5 17 31-54 29
17
 Кальяри 30 5 10 15 28-54 25
18
 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
19
 Венеция 29 5 7 17 25-54 22
20
 Салернитана 29 3 7 19 22-68 15
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6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
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Чиро Иммобиле

Лацио

 21
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 21
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

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Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

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Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

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