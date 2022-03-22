Нападающий Тэмми Абрахам признался, что счастлив играть за «Рому»
Тэмми Абрахам рассказал, что влюблен в «Рому»
Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам рассказал об эмоциях, испытываемых от игры за римлян.
«Когда «Рома» впервые связалась со мной, я решил, что этот вариант не подходит мне. Но в те моменты, когда окружающие показывают вам свои амбиции и заставляют чувствовать себя ценным, хочется сделать все, что в моих силах. Как только я приехал в «Рому», то влюбился в нее», — цитирует Абрахама CBS Sports.
24-летний футболист перешел из «Челси» в «Рому» летом 2021 года. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что игроком интересуется «МЮ».
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|6
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|63
|
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|17
|9
|3
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|60
|
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|
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|
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|
11
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|9
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|35
|
12
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|10
|39-46
|33
|
13
|Болонья
|29
|9
|6
|14
|32-44
|33
|
14
|Эмполи
|30
|8
|9
|13
|41-55
|33
|
15
|Сампдория
|30
|8
|5
|17
|39-51
|29
|
16
|Специя
|30
|8
|5
|17
|31-54
|29
|
17
|Кальяри
|30
|5
|10
|15
|28-54
|25
|
18
|Дженоа
|30
|2
|16
|12
|23-47
|22
|
19
|Венеция
|29
|5
|7
|17
|25-54
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|
20
|Салернитана
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|15
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|6.01
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Аталанта – Торино
|- : -
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|20:30
|
Салернитана – Венеция
|- : -
|6.01
|22:45
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 1
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|Г
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Лацио
|21
|
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Душан Влахович
Ювентус
|21
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Джованни Симеоне
Верона
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|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|23
|1
|8
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|24
|1
|5
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|24
|1
|5
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