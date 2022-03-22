Нападающий Тэмми Абрахам признался, что счастлив играть за «Рому»

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам рассказал об эмоциях, испытываемых от игры за римлян.

«Когда «Рома» впервые связалась со мной, я решил, что этот вариант не подходит мне. Но в те моменты, когда окружающие показывают вам свои амбиции и заставляют чувствовать себя ценным, хочется сделать все, что в моих силах. Как только я приехал в «Рому», то влюбился в нее», — цитирует Абрахама CBS Sports.

24-летний футболист перешел из «Челси» в «Рому» летом 2021 года. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что игроком интересуется «МЮ».