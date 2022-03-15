Берарди склоняется к переходу в «Наполи». На игрока также претендует «Милан»

Полузащитник «Сассуоло» Доменико Берарди намерен летом перейти в другой клуб серии А. 27-летний хавбек склоняется к переходу в «Наполи», хотя у него также есть вариант с «Миланом», сообщает Football Italia.

Действующий контракт Берарди с «Сассуоло» рассчитан до 30 июня 2024 года. Итальянский клуб готов расстаться с игроком за 35 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник сыграл за клуб 26 матчей в чемпионате Италии, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач.