Нападающий «Сампдории» рассказал, как переболел коронавирусом

Нападающий «Сампдории» Маноло Габбьядини рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом.

- Заболевания проходило довльно в мягкой форме. Один день у меня была температура, 5-6 дней был непряитный кашель, — приводятся слова Габбьядини на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио. - Все это время я сидел дома и общался с врачами.

Последний тест дал отрицательный результат. По правилам, мне нужно еще сутки подождать, а затем сдать еще один тест.

Напомним, 28-летний Габбьядини был первым игроком «Сампдории» с коронавирусом. Затем заболевание было выявлено еще у шести игроков клуба.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 803 313 человек, умерших — 39 014, выздоровевших — 172 657.

По данным Роспотребнадзора на полдень 31 марта, в России коронавирус выявлен у 2 337 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек