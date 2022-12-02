Нападающий «Ромы» Шомуродов отказался переходить в «Кремонезе»

Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает RomaPress.

Недавно игрок получил предложение от клуба «Кремонезе», который борется за выживание в серии А. Однако форвард отказался от этого варианта.

«Рома» пока не получила ни одного конкретного предложения по покупке 27-летнего игрока.

Бывший футболист «Ростова» играет в «Роме» с лета прошлого года. Его соглашение с римским клубом рассчитано до середины 2026 года.

В этом сезоне он провел 6 матчей а серии А. Его трансферная стоимость оценивается в 7 миллионов евро.