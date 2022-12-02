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Сегодня, 17:09

Нападающий «Ромы» Шомуродов отказался переходить в «Кремонезе»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает RomaPress.

Недавно игрок получил предложение от клуба «Кремонезе», который борется за выживание в серии А. Однако форвард отказался от этого варианта.

«Рома» пока не получила ни одного конкретного предложения по покупке 27-летнего игрока.

Бывший футболист «Ростова» играет в «Роме» с лета прошлого года. Его соглашение с римским клубом рассчитано до середины 2026 года.

В этом сезоне он провел 6 матчей а серии А. Его трансферная стоимость оценивается в 7 миллионов евро.

Элдор Шомуродов
ФК Кремонезе
ФК Рома
0
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 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 - : -
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