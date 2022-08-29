Нападающий «Ромы» перешел в «Кремонезе»

Нападающий «Ромы» Феликс Афена-Гьян перешел в «Кремонезе», сообщает сайт клуба.

С 19-летним игроком был подписан контракт до 2027 года.

Итальянские СМИ сообщали, что сумма сделки составит 7 миллионов евро.

В прошлом сезоне Афена-Гьян провел в серии А 17 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.