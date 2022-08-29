Нападающий «Ромы» перешел в «Кремонезе»
Нападающий «Ромы» Феликс Афена-Гьян перешел в «Кремонезе», сообщает сайт клуба.
С 19-летним игроком был подписан контракт до 2027 года.
Итальянские СМИ сообщали, что сумма сделки составит 7 миллионов евро.
В прошлом сезоне Афена-Гьян провел в серии А 17 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.
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Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
2
|Лацио
|3
|2
|1
|0
|5-2
|7
|
3
|Аталанта
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
4
|Торино
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|
5
|Наполи
|3
|2
|1
|0
|9-2
|7
|
6
|Рома
|3
|2
|1
|0
|3-1
|7
|
7
|Интер
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|
8
|Ювентус
|3
|1
|2
|0
|4-1
|5
|
9
|Фиорентина
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
10
|Салернитана
|3
|1
|1
|1
|4-1
|4
|
11
|Удинезе
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
12
|Сассуоло
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
13
|Специя
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
14
|Эмполи
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
15
|Болонья
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|
16
|Верона
|3
|0
|1
|2
|3-7
|1
|
17
|Лечче
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|
18
|Сампдория
|3
|0
|1
|2
|0-6
|1
|
19
|Кремонезе
|3
|0
|0
|3
|3-6
|0
|
20
|Монца
|3
|0
|0
|3
|2-8
|0
Результаты / календарь
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35 тур
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37 тур
38 тур
|30.08
|19:30
|
Сассуоло – Милан
|- : -
|30.08
|21:45
|
Рома – Монца
|- : -
|30.08
|21:45
|
Интер – Кремонезе
|- : -
|31.08
|19:30
|
Эмполи – Верона
|- : -
|31.08
|19:30
|
Сампдория – Лацио
|- : -
|31.08
|19:30
|
Удинезе – Фиорентина
|- : -
|31.08
|21:45
|
Ювентус – Специя
|- : -
|31.08
|21:45
|
Наполи – Лечче
|- : -
|1.09
|21:45
|
Аталанта – Торино
|- : -
|1.09
|21:45
|
Болонья – Салернитана
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|3
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|3
|
|
Анте Ребич
Милан
|2
|П
|
|
Булай Диа
Салернитана
|2
|
|
Петр Зелиньски
Наполи
|2
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|2
|1
|1
|
|
Луиш Машимиану
Лацио
|1
|1
|0
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|1
|1
|0
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