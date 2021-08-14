Нападающий «Ромы» Джеко забил за «Интер» в товарищеском матче. Официально о трансфере объявлено не было
21:12
Нападающий «Ромы» Эдин Джеко принял участие в составе «Интера» в товарищеском матче против киевского «Динамо». Он даже забил один из голов.
При этом официально о трансфере боснийского форварда ни один из итальянских клубов не объявлял.
Уход Эдина Джеко из «Ромы» мог состояться еще прошлым летом, однако тогда трансфер футболиста в «Ювентус» так и не случился.
Эдин Джеко выступал за «Рому» с 2016 года. За «волков» футболист провел 168 поединков, забив 77 мячей.
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