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Дибала попрощался с «Ювентусом»: «Сложно найти правильные слова»

Дибала объявил об уходе из «Ювентуса», за который выступал семь лет
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Пауло Дибала.
Фото Reuters

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала через социальные сети попрощался с клубом. 28-летний аргентинец поблагодарил сотрудников и парнеров по команде.

«Сложно найти правильные слова, чтобы сказать досвидания, — написал Дибала в соцсетях. — Так много совместных лет и эмоций. Думал, что мы еще несколько лет проведем вместе, но судьба отвела нам разные пути. Никогда не забуду, что вы мне дали — каждый матч, каждый гол. Я рос и учился вместе с вами. Я воплощал мечту в жизнь.

Прошло семь чудесных лет — 12 трофеев, 115 голов, которые уже никто не заберет. Никогда. Спасибо, что поддерживали меня в трудные времена.

Спасибо тем, кто был все эти годы со мной: от первого до последнего, от фанатов до членов клуба. Спасибо каждому, менеджерам и партнерам, персоналу и начальникам.

Ношение этой футболки, а также капитанской повязки стали одними из самых гордых моментов в моей жизни. Надеюсь, что когда-то покажу их своим детям и внукам.

Завтра будет мой последний матч в этой футболке. Сложно представить, но придется проститься. Будет нелегко, но я выйду на поле с улыбкой и высоко поднятой головой, зная, что отдал все, что мог".

Соглашение 28-летнего аргентинца с туринцами истекает в июне 2022 года.

Сообщалось, что «Интер» предложит нападающему четырехлетний контракт с зарплатой 6 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Дибала провел за «Ювентус» 36 матчей, забил 15 голов и отдал 6 результативных передач.

Пауло Дибала
ФК Ювентус
0
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 Милан 36 24 8 4 64-31 80
2
 Интер 36 23 9 4 78-31 78
3
 Наполи 37 23 7 7 71-31 76
4
 Ювентус 36 20 9 7 55-33 69
5
 Лацио 36 18 8 10 72-53 62
6
 Рома 37 17 9 11 56-43 60
7
 Фиорентина 36 18 5 13 56-47 59
8
 Аталанта 36 16 11 9 65-45 59
9
 Верона 37 14 10 13 62-56 52
10
 Торино 37 13 11 13 46-38 50
11
 Сассуоло 37 13 11 13 64-63 50
12
 Удинезе 37 10 14 13 57-58 44
13
 Болонья 37 11 10 16 43-55 43
14
 Эмполи 37 9 11 17 49-70 38
15
 Специя 37 10 6 21 41-68 36
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 Сампдория 36 9 6 21 42-59 33
17
 Салернитана 37 7 10 20 33-74 30
18
 Кальяри 36 6 11 19 33-65 29
19
 Дженоа 37 4 16 17 27-59 28
20
 Венеция 37 6 8 23 34-69 26
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14.05 16:00
Эмполи – Салернитана
 1 : 1
14.05 19:00
Верона – Торино
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Удинезе – Специя
 2 : 3
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Рома – Венеция
 1 : 1
15.05 13:30
Болонья – Сассуоло
 1 : 3
15.05 16:00
Наполи – Дженоа
 3 : 0
15.05 19:00
Милан – Аталанта
 - : -
15.05 21:45
Кальяри – Интер
 - : -
16.05 19:30
Сампдория – Фиорентина
 - : -
16.05 21:45
Ювентус – Лацио
 - : -
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Чиро Иммобиле

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Ювентус

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

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Хакан Чалханоглу

Интер

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Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 9
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

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Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 28 1 11
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