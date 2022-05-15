Дибала попрощался с «Ювентусом»: «Сложно найти правильные слова»

Дибала объявил об уходе из «Ювентуса», за который выступал семь лет

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала через социальные сети попрощался с клубом. 28-летний аргентинец поблагодарил сотрудников и парнеров по команде.

«Сложно найти правильные слова, чтобы сказать досвидания, — написал Дибала в соцсетях. — Так много совместных лет и эмоций. Думал, что мы еще несколько лет проведем вместе, но судьба отвела нам разные пути. Никогда не забуду, что вы мне дали — каждый матч, каждый гол. Я рос и учился вместе с вами. Я воплощал мечту в жизнь.

Прошло семь чудесных лет — 12 трофеев, 115 голов, которые уже никто не заберет. Никогда. Спасибо, что поддерживали меня в трудные времена.

Спасибо тем, кто был все эти годы со мной: от первого до последнего, от фанатов до членов клуба. Спасибо каждому, менеджерам и партнерам, персоналу и начальникам.

Ношение этой футболки, а также капитанской повязки стали одними из самых гордых моментов в моей жизни. Надеюсь, что когда-то покажу их своим детям и внукам.

Завтра будет мой последний матч в этой футболке. Сложно представить, но придется проститься. Будет нелегко, но я выйду на поле с улыбкой и высоко поднятой головой, зная, что отдал все, что мог".

Соглашение 28-летнего аргентинца с туринцами истекает в июне 2022 года.

Сообщалось, что «Интер» предложит нападающему четырехлетний контракт с зарплатой 6 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Дибала провел за «Ювентус» 36 матчей, забил 15 голов и отдал 6 результативных передач.