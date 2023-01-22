Дзаньоло не будет играть за «Рому» в январе из-за неопределенного будущего игрока

Нападающий «Ромы» Николо Дзаньоло не будет играть в январских матчах за клуб, сообщает Il Messaggero.

По данным источника, главный тренер римлян Жозе Моуринью и руководство клуба решили, что решение не изменится до тех пор, пока игрок не перейдет в другой клуб, либо пока не закроется зимнее трансферное окно.

Контракт Дзаньоло с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года, но игрок отказывается подписывать новое соглашение.

Дзаньоло отыграл 17 матчей в нынешнем сезоне, записав себе в свой актив 2 забитых мяча и 3 результативные передачи.