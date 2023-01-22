Дзаньоло не будет играть за «Рому» в январе из-за неопределенного будущего игрока
Нападающий «Ромы» Николо Дзаньоло не будет играть в январских матчах за клуб, сообщает Il Messaggero.
По данным источника, главный тренер римлян Жозе Моуринью и руководство клуба решили, что решение не изменится до тех пор, пока игрок не перейдет в другой клуб, либо пока не закроется зимнее трансферное окно.
Контракт Дзаньоло с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года, но игрок отказывается подписывать новое соглашение.
Дзаньоло отыграл 17 матчей в нынешнем сезоне, записав себе в свой актив 2 забитых мяча и 3 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|19
|16
|2
|1
|46-14
|50
|
2
|Милан
|18
|11
|5
|2
|35-20
|38
|
3
|Интер
|18
|12
|1
|5
|38-24
|37
|
4
|Лацио
|18
|10
|4
|4
|31-15
|34
|
5
|Аталанта
|18
|10
|4
|4
|34-20
|34
|
6
|Рома
|18
|10
|4
|4
|23-16
|34
|
7
|Торино
|19
|7
|5
|7
|19-20
|26
|
8
|Удинезе
|18
|6
|7
|5
|26-21
|25
|
9
|Фиорентина
|19
|6
|5
|8
|21-25
|23
|
10
|Ювентус
|18
|11
|4
|3
|27-12
|22
|
11
|Эмполи
|18
|5
|7
|6
|16-22
|22
|
12
|Болонья
|18
|6
|4
|8
|23-29
|22
|
13
|Монца
|18
|6
|3
|9
|22-27
|21
|
14
|Лечче
|19
|4
|8
|7
|18-22
|20
|
15
|Салернитана
|19
|4
|6
|9
|23-37
|18
|
16
|Специя
|18
|4
|6
|8
|17-28
|18
|
17
|Сассуоло
|18
|4
|4
|10
|17-28
|16
|
18
|Верона
|19
|3
|3
|13
|17-31
|12
|
19
|Сампдория
|18
|2
|3
|13
|8-31
|9
|
20
|Кремонезе
|18
|0
|7
|11
|13-32
|7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.01
|17:00
|
Верона – Лечче
|2 : 0
|21.01
|20:00
|
Салернитана – Наполи
|0 : 2
|21.01
|22:45
|
Фиорентина – Торино
|0 : 1
|22.01
|14:30
|
Сампдория – Удинезе
|- : -
|22.01
|17:00
|
Монца – Сассуоло
|- : -
|22.01
|20:00
|
Специя – Рома
|- : -
|22.01
|22:45
|
Ювентус – Аталанта
|- : -
|23.01
|20:30
|
Болонья – Кремонезе
|- : -
|23.01
|22:45
|
Интер – Эмполи
|- : -
|24.01
|22:45
|
Лацио – Милан
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|13
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|9
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|9
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|8
|1
|2
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|16
|1
|1
|
|
Павел Давидович
Верона
|11
|1
|5
Новости