Осимхен впервые забил в шести матчах за «Наполи» подряд

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен впервые отличился в шести матчах за итальянский клуб подряд.

В чемпионате Италии 24-летний нигериец поражал ворота «Салернитаны», «Ромы», «Специи» (дубль), «Кремонезе» и «Сассуоло». В Лиге чемпионов он забил в ворота «Айнтрахта».

Осимхен перешел в «Наполи» из «Лилля» в 2020 году за 75 миллионов евро.

В этом сезоне на его счету 24 матча и 20 голов во всех турнирах.