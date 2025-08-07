Лукаку: «Месси и Роналду — великолепные футболисты, но пример для меня — Бензема»

Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку ответил на вопрос о том, можно ли продолжать совершенствоваться в 32 года, имея статус топ-футболиста.

«Конечно, для этого у нас есть все необходимое. У меня дома даже есть тренажерный зал. Есть такие великолепные футболисты, как Лионель Месси, Криштиану Роналду, Роберт Левандовски и Златан Ибрагимович, но пример для меня — это Карим Бензема, который выиграл «Золотой мяч» после 32 лет», — приводит La Gazzetta dello Sport слова Лукаку.

Футболист считает, что нужно смотреть вперед с правильным настроем. Он также обратил внимание на то, что такого же подхода придерживается четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс.

Лукаку выступает за «Наполи» с 2024 года. До этого он играл за «Челси», «Рому», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» и другие команды. В сезоне-2024/25 бельгиец провел 38 матчей в серии А и Кубке Италии, отметившись 14 голами и 11 результативными передачами.