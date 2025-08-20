Лукаку о повреждении бедра: «Травмы — часть игры, я настроен позитивно»

Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку рассказал о своем состоянии после получения травмы бедра в товарищеском матче против «Олимпиакоса» (2:1).

«Спасибо всем за сообщения в последние дни. Я очень ценю вашу поддержку. Дерьмо случается, а травмы — часть игры. Но, по милости божьей, я чувствую себя хорошо, и я всегда настроен позитивно, несмотря ни на что. До скорой встречи», — написал Лукаку в своих соцсетях.

Ранее журналист Джанлуки Ди Марцио сообщал, что 32-летний футболист пропустит минимум три месяца. По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Наполи» хочет подписать форварда «Манчестер Юнайтед» Расмуса Хейлунна на фоне травмы Лукаку.

В сезоне-2024/25 Лукаку провел 38 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забив 14 голов и отдав 11 результативных передач.