Хейлунн — об игре с «Дженоа»: «Конте подбадривал меня»

Нападающий «Наполи» Расмус Хейлунн прокомментировал победу над «Дженоа» (2:1) в шестом туре чемпионата Италии.

22-летний датчанин забил победный гол на 75-й минуте.

«Я не думаю, что сильно изменился [после перехода из «Манчестер Юнайтед]. Я просто выполняю свою работу и работаю изо дня в день, чтобы выкладываться по максимуму и приносить пользу команде. Конте (главный тренер «Наполи» Антонио Конте. — Прим. «СЭ») подбадривал меня. Он увидел, что я немного устал, и сказал мне поработать головой — ему нужно было это от меня, немного ясности, чтобы освежиться и продолжать играть», — цитирует футболиста DAZN.

В сезоне-2025/26 Хейлунн в 6 матчах во всех турнирах забил 4 гола. «Наполи» лидирует в таблице серии А, набрав в шести матчах 15 очков.