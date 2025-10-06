Хейлунн — об игре с «Дженоа»: «Конте подбадривал меня»
Нападающий «Наполи» Расмус Хейлунн прокомментировал победу над «Дженоа» (2:1) в шестом туре чемпионата Италии.
22-летний датчанин забил победный гол на 75-й минуте.
«Я не думаю, что сильно изменился [после перехода из «Манчестер Юнайтед]. Я просто выполняю свою работу и работаю изо дня в день, чтобы выкладываться по максимуму и приносить пользу команде. Конте (главный тренер «Наполи» Антонио Конте. — Прим. «СЭ») подбадривал меня. Он увидел, что я немного устал, и сказал мне поработать головой — ему нужно было это от меня, немного ясности, чтобы освежиться и продолжать играть», — цитирует футболиста DAZN.
В сезоне-2025/26 Хейлунн в 6 матчах во всех турнирах забил 4 гола. «Наполи» лидирует в таблице серии А, набрав в шести матчах 15 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|6
|5
|0
|1
|12-6
|15
|
2
|Рома
|6
|5
|0
|1
|7-2
|15
|
3
|Милан
|6
|4
|1
|1
|9-3
|13
|
4
|Ювентус
|6
|3
|3
|0
|9-5
|12
|
5
|Интер
|6
|4
|0
|2
|17-8
|12
|
6
|Аталанта
|6
|2
|4
|0
|11-5
|10
|
7
|Болонья
|6
|3
|1
|2
|9-5
|10
|
8
|Кремонезе
|6
|2
|3
|1
|7-8
|9
|
9
|Комо
|6
|2
|3
|1
|7-5
|9
|
10
|Сассуоло
|6
|3
|0
|3
|8-8
|9
|
11
|Кальяри
|6
|2
|2
|2
|6-6
|8
|
12
|Удинезе
|6
|2
|2
|2
|6-9
|8
|
13
|Лацио
|6
|2
|1
|3
|10-7
|7
|
14
|Лечче
|6
|1
|2
|3
|5-10
|5
|
15
|Парма
|6
|1
|2
|3
|3-7
|5
|
16
|Торино
|6
|1
|2
|3
|5-13
|5
|
17
|Фиорентина
|6
|0
|3
|3
|4-8
|3
|
18
|Верона
|6
|0
|3
|3
|2-9
|3
|
19
|Дженоа
|6
|0
|2
|4
|3-9
|2
|
20
|Пиза
|6
|0
|2
|4
|3-10
|2
|3.10
|21:45
|
Верона – Сассуоло
|0 : 1
|4.10
|16:00
|
Лацио – Торино
|3 : 3
|4.10
|16:00
|
Парма – Лечче
|0 : 1
|4.10
|19:00
|
Интер – Кремонезе
|4 : 1
|4.10
|21:45
|
Аталанта – Комо
|1 : 1
|5.10
|13:30
|
Удинезе – Кальяри
|1 : 1
|5.10
|16:00
|
Болонья – Пиза
|4 : 0
|5.10
|16:00
|
Фиорентина – Рома
|1 : 2
|5.10
|19:00
|
Наполи – Дженоа
|2 : 1
|5.10
|21:45
|
Ювентус – Милан
|0 : 0
|Г
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|4
|
|
Маттео Канчельери
Лацио
|3
|П
|
|
Анж-Йоан Бонни
Интер
|3
|
|
Федерико Димарко
Интер
|3
|
|
Валентин Кастельянос
Лацио
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Хакобо Рамон
Комо
|5
|1
|2
|
|
Реда Белаян
Лацио
|4
|1
|1
|
|
Первис Эступиньян
Милан
|5
|1
|1