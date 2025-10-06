Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 05:16

Хейлунн — об игре с «Дженоа»: «Конте подбадривал меня»

Павел Лопатко

Нападающий «Наполи» Расмус Хейлунн прокомментировал победу над «Дженоа» (2:1) в шестом туре чемпионата Италии.

22-летний датчанин забил победный гол на 75-й минуте.

Расмус Хейлунн (справа).Гол Хейлунна принес «Наполи» победу над «Дженоа»

«Я не думаю, что сильно изменился [после перехода из «Манчестер Юнайтед]. Я просто выполняю свою работу и работаю изо дня в день, чтобы выкладываться по максимуму и приносить пользу команде. Конте (главный тренер «Наполи» Антонио Конте. — Прим. «СЭ») подбадривал меня. Он увидел, что я немного устал, и сказал мне поработать головой — ему нужно было это от меня, немного ясности, чтобы освежиться и продолжать играть», — цитирует футболиста DAZN.

В сезоне-2025/26 Хейлунн в 6 матчах во всех турнирах забил 4 гола. «Наполи» лидирует в таблице серии А, набрав в шести матчах 15 очков.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Антонио Конте
Расмус Хейлунн
ФК Наполи
Читайте также
Гендир красно-белых уволился, Акинфееву удалось избежать серьезной травмы. Что произошло после матча ЦСКА - «Спартак»
6 самых роскошных свадеб российских спортсменов
Шесть человек пропали в лесу на Камчатке
Стала известна новая схема мошенников с аккаунтом на маркетплейсах
Футболист «Ахмата» Ндонг обвинил Сперцяна в расистском оскорблении
Макрон раскритиковал фон дер Ляйен за инициативу по созданию «стены дронов»
Популярное видео
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Аллегри: «Пулишич всегда бил пенальти. Это нельзя менять из-за ошибки»

Гасперини — после матча с «Фиорентиной»: «Было важно одержать волевую победу»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 6 5 0 1 12-6 15
2
 Рома 6 5 0 1 7-2 15
3
 Милан 6 4 1 1 9-3 13
4
 Ювентус 6 3 3 0 9-5 12
5
 Интер 6 4 0 2 17-8 12
6
 Аталанта 6 2 4 0 11-5 10
7
 Болонья 6 3 1 2 9-5 10
8
 Кремонезе 6 2 3 1 7-8 9
9
 Комо 6 2 3 1 7-5 9
10
 Сассуоло 6 3 0 3 8-8 9
11
 Кальяри 6 2 2 2 6-6 8
12
 Удинезе 6 2 2 2 6-9 8
13
 Лацио 6 2 1 3 10-7 7
14
 Лечче 6 1 2 3 5-10 5
15
 Парма 6 1 2 3 3-7 5
16
 Торино 6 1 2 3 5-13 5
17
 Фиорентина 6 0 3 3 4-8 3
18
 Верона 6 0 3 3 2-9 3
19
 Дженоа 6 0 2 4 3-9 2
20
 Пиза 6 0 2 4 3-10 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.10 21:45
Верона – Сассуоло
 0 : 1
4.10 16:00
Лацио – Торино
 3 : 3
4.10 16:00
Парма – Лечче
 0 : 1
4.10 19:00
Интер – Кремонезе
 4 : 1
4.10 21:45
Аталанта – Комо
 1 : 1
5.10 13:30
Удинезе – Кальяри
 1 : 1
5.10 16:00
Болонья – Пиза
 4 : 0
5.10 16:00
Фиорентина – Рома
 1 : 2
5.10 19:00
Наполи – Дженоа
 2 : 1
5.10 21:45
Ювентус – Милан
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кристиан Пулишич

Кристиан Пулишич

Милан

 4
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

 4
Маттео Канчельери

Маттео Канчельери

Лацио

 3
П
Анж-Йоан Бонни

Анж-Йоан Бонни

Интер

 3
Федерико Димарко

Федерико Димарко

Интер

 3
Валентин Кастельянос

Валентин Кастельянос

Лацио

 3
И К Ж
Хакобо Рамон

Хакобо Рамон

Комо

 5 1 2
Реда Белаян

Реда Белаян

Лацио

 4 1 1
Первис Эступиньян

Первис Эступиньян

Милан

 5 1 1
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости