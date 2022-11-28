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Ибрагимович: «Обожаю, когда меня освистывают болельщики «Интера»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, как относится к критике со стороны болельщиков.

«В каждом дерби болельщики «Интера» обязательно меня освистывают, и мне это очень нравится. В эти моменты я чувствую себя по-настоящему живым, это придает мне сил и лишь помогает показывать лучшую игру. Больше свиста — хуже для соперников. Для меня это куда приятнее, чем аплодисменты в мой адрес», — цитирует форварда La Gazzetta dello Sport.

Футболист на данный момент восстанавливается после травмы колена. 41-летний швед должен вернуться в общую группу «Милана» к январю 2023 года.

Златан Ибрагимович
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
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2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
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 Рома 15 8 3 4 18-14 27
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 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
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 Торино 15 6 3 6 16-17 21
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 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
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 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
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 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
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 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
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 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
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 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
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 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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4.01 14:30
Салернитана – Милан
 - : -
4.01 14:30
Сассуоло – Сампдория
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4.01 16:30
Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
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Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
4.01 20:30
Кремонезе – Ювентус
 - : -
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
 - : -
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Интер – Наполи
 - : -
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Удинезе – Эмполи
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Наполи

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Интер

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П
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Лацио

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Хвича Кварацхелия

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Наполи

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И К Ж
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 13 1 1
Мортен Юльманн

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