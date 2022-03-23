Нападающий «Милана» Оливье Жиру высказался о борьбе за победу в чемпионате Италии.

«Интер» по-прежнему представляет собой угрозу, как и «Наполи» с «Юве». Мы знаем, что выиграть титул возможно, но мы должны оставаться скромными и упорно трудиться до конца. Последние игры похожи на финал, мы выложимся в них на 200%, чтобы достичь наших целей.

Скудетто — мечта моего детства. В детстве я болел за «Арсенал», но я также поддерживал «Милан», где играл мой любимый футболист — Андрей Шевченко. Я бы хотел выиграть скудетто как он", — приводит слова Жиру La Gazzetta dello Sport.

«Милан» занимает первое место в серии А, набрав 66 очков в 30 матчах. На втором месте «Наполи» с 63 очками, а на третьем — «Интер» (60 очков).