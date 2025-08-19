Нападающий «Милана» Леау может пропустить матч с «Кремонезе» из-за травмы

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау может не сыграть сыграть в матче с «Кремонезе» 23 августа в первом туре серии А сезона-2025/26 из-за травмы, сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, речь идет о травме икроножной мышцы, которую 26-летний португалец получил в игре 1/32 финала Кубка Италии против «Бари» (2:0). В этой встрече Леау открыл счет на 14-й минуте. На 17-й минуте его заменили.

В сезоне-2024/25 португалец в 50 матчах во всех турнирах забил 12 голов и отдал 13 результативных передач.