Нападающий «Милана» Хименес перенесет операцию на лодыжке

Нападающий «Милана» Сантьяго Хименес перенесет операцию на правой лодыжке, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В последний раз 24-летний мексиканец вышел на поле 28 октября в матче 9-го тура Серии А с «Аталантой» (1:1), в котором он был заменен на 62-й минуте. Игрок проходил терапию, однако врачами было принято решение провести операцию. Воссановление футболиста займет до двух месяцев.

В сезоне-2025/26 на счету Хименеса 11 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу.