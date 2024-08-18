Мората — о ничьей с «Торино»: «Если бы было еще пять минут, «Милан» бы выиграл»

Нападающий «Милана» Альваро Мората прокомментировал ничью с «Торино» (2:2) в матче 1-го тура чемпионата Италии-2024/25.

«Это не лучший дебют, потому что мы не выиграли. Команда была практически мертва, а мы все равно переломили ситуацию. Если бы было еще пять минут, «Милан» бы выиграл. Однако мы должны вернуться к работе и изменить наш менталитет, потому что нам нужно побеждать дома», — приводит слова Мораты Football Italia.

В следующем матче «Милан» сыграет в гостях с «Пармой» 24 августа, а «Торино» 25 августа примет «Аталанту».