Нападающий Леау не хочет подписывать долгосрочный контракт с «Миланом»

Нападающий Рафаэл Леау не хочет подписывать новый долгосрочный контракт с «Миланом», сообщает журналист Флориан Платтенберг.

Интерес к 23-летнему игроку проявляют «Челси», «Манчестер Сити» и «Реал». Лондонский клуб даже предлагал за футболиста 70 миллионов евро. Но «Милан» готов отпустить Леау только за полную сумму отступных — 150 миллионов.

Действующий контракт форварда с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне он провел за «Милан» 20 матчей во всех турнирах и забил 7 голов при 9 голевых передачах.