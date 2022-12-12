Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Италия

12 декабря, 22:36

Нападающий Леау не хочет подписывать долгосрочный контракт с «Миланом»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий Рафаэл Леау не хочет подписывать новый долгосрочный контракт с «Миланом», сообщает журналист Флориан Платтенберг.

Интерес к 23-летнему игроку проявляют «Челси», «Манчестер Сити» и «Реал». Лондонский клуб даже предлагал за футболиста 70 миллионов евро. Но «Милан» готов отпустить Леау только за полную сумму отступных — 150 миллионов.

Действующий контракт форварда с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне он провел за «Милан» 20 матчей во всех турнирах и забил 7 голов при 9 голевых передачах.

ФК Манчестер Сити
ФК Милан
ФК Реал
ФК Челси
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
КХЛ все-таки нужен Матч звезд. Вот основные причины
Ягр еще играет! В 50 лет набирает очки и приносит пользу
Иммунолог рассказал об отличиях симптомов гриппа от коронавируса
Захарова заявила о поддержке Россией Сербии в защите ее национальных интересов
Два человека погибли и шесть пострадали в ДТП с микроавтобусом под Смоленском
Что происходит с туризмом в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник Карсдорп вернулся к тренировкам в «Роме» после конфликта с Моуринью

«Интер» после чемпионата мира продолжит переговоры с Тюрамом
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
12
 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.01 14:30
Салернитана – Милан
 - : -
4.01 14:30
Сассуоло – Сампдория
 - : -
4.01 16:30
Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
4.01 18:30
Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
4.01 20:30
Кремонезе – Ювентус
 - : -
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
 - : -
4.01 22:45
Интер – Наполи
 - : -
4.01 22:45
Удинезе – Эмполи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 9
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 8
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 7
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 5
И К Ж
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 13 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 14 1 4
Алекс Сандру

Алекс Сандру

Ювентус

 13 1 3
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости