Нападающий «Интера» Тареми покинул Тегеран
Нападающий «Интера» Мехди Тареми смог покинуть столицу Ирана, сообщает La Gazzetta dello Sport.
32-летний иранец отправился в Бушир на машине, проехав более 1000 км. Футболист присоединился к своей семье. Сейчас игрок тренируется по индивидуальной программе самостоятельно.
«Интер» находится в США на клубном чемпионате мира. Тареми не смог вылететь на турнир из-за того, что воздушное пространство Ирана закрыто на фоне атак Израиля.
Новости