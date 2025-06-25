Нападающий «Интера» Тареми покинул Тегеран

Нападающий «Интера» Мехди Тареми смог покинуть столицу Ирана, сообщает La Gazzetta dello Sport.

32-летний иранец отправился в Бушир на машине, проехав более 1000 км. Футболист присоединился к своей семье. Сейчас игрок тренируется по индивидуальной программе самостоятельно.

«Интер» находится в США на клубном чемпионате мира. Тареми не смог вылететь на турнир из-за того, что воздушное пространство Ирана закрыто на фоне атак Израиля.