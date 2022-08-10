Лукаку об игре в «Челси»: «Был гнев, так много вещей пошло не так»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку рассказал о времени, проведенном в «Челси».

«Сезон в «Челси» дал мне дополнительную мотивацию играть еще лучше. За год все забыли на что я способен. Это своего рода гнев, который сидел во мне.

Так много вещей [пошло не так]. В марте, когда я услышал, что есть возможность вернуться в «Интер», я не торопился. Но ближе к концу сезона мы проделали отличную работу с клубом, что и позволило мне вернуться», — цитирует Лукаку DAZN.

До перехода в лондонский клуб бельгиец играл за «Интер» и провел 95 матчей и забил 64 гола во всех турнирах. В сезоне-2021/22 в составе «Челси» он принял участие в 44 играх и отличился 15 раз.