Лукаку об игре в «Челси»: «Был гнев, так много вещей пошло не так»
Лукаку прокомментировал свое выступление в «Челси» в прошлом сезоне
Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку рассказал о времени, проведенном в «Челси».
«Сезон в «Челси» дал мне дополнительную мотивацию играть еще лучше. За год все забыли на что я способен. Это своего рода гнев, который сидел во мне.
Так много вещей [пошло не так]. В марте, когда я услышал, что есть возможность вернуться в «Интер», я не торопился. Но ближе к концу сезона мы проделали отличную работу с клубом, что и позволило мне вернуться», — цитирует Лукаку DAZN.
До перехода в лондонский клуб бельгиец играл за «Интер» и провел 95 матчей и забил 64 гола во всех турнирах. В сезоне-2021/22 в составе «Челси» он принял участие в 44 играх и отличился 15 раз.
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6
|Рома
|0
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|0
|0
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|
7
|Фиорентина
|0
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8
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|
9
|Верона
|0
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|0
|
10
|Торино
|0
|0
|0
|0
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|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Монца
|0
|0
|0
|0
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|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
|
Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
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|21:45
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Ювентус – Сассуоло
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