Лаутаро Мартинес о Суперкубке против «Милана»: «Надеемся вернуть трофей нашим болельщикам»

Лаутаро Мартинес поделился ожиданиями от финала Суперкубка Италии против «Милана»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес поделился ожиданиями от предстоящего финала Суперкубка Италии против «Милана».

«Это будет дерби и финал, на кону титул. Нам нужно отдохнуть, а уже завтра мы вылетаем в Саудовскую Аравию и надеемся вернуть трофей нашим болельщиков», — цитирует игрока Football Italia.

«Милан» и «Интер» сыграют в городе Эт-Таиф (Саудовская Аравия) 18 января. Начало — в 22.00 мск.