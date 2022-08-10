Нападающий «Интера» Пинамонти перейдет в «Сассуоло» за 20 миллионов евро

«Интер» и «Сассуоло» достигли соглашения по трансферу нападающего Андреа Пинамонти, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в Twitter.

По данным источника, «Сассуоло» заплатит за 23-летнего итальянца 20 миллионов евро. 11 августа футболист пройдет медосмотр перед подписанием контракта.

У «Интера» не будет возможности обратного выкупа, но в соглашении Пинамонти с «Сассуоло» будет пункт о выкупе за 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне нападающий выступал за «Эмполи» на правах аренды, на его счету 13 голов и 2 результативные передачи в 37 матчах за команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.