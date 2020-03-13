Нападающий «Фиорентины» Влахович заболел коронавирусом
21:36
Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович сдал положительный тест на коронавирус, сообщает в Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.
Влахович в текущем сезоне забил 6 голов в 22 матчах Серии А.
Ранее сразу несколько случаев заболевания были зафиксированы в «Сампдории» и еще один — в «Ювентусе».
Чемпионат Италии приостановлен до 3 апреля.
Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020