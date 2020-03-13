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Нападающий «Фиорентины» Влахович заболел коронавирусом

21:36
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Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович сдал положительный тест на коронавирус, сообщает в Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.

Влахович в текущем сезоне забил 6 голов в 22 матчах Серии А.

Ранее сразу несколько случаев заболевания были зафиксированы в «Сампдории» и еще один — в «Ювентусе».

Чемпионат Италии приостановлен до 3 апреля.

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