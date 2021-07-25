Нападающий «Фиорентины» Кальехон получил травму в товарищеском матче
20:31
Форвард «Фиорентины» Хосе Кальехон получил травму и был заменен в товарищеском матче против «Полиспортивы» (11:0).
Испанец открыл счет в этой игре. При счете 1:0 он травмировался и попросил замену. Степень серьезности травмы пока неизвестна.
34-летний футболист в прошлом сезоне провел 22 матча за «фиалок» во всех турнирах и забил один мяч при одной голевой передаче.
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